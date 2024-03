(Di sabato 23 marzo 2024) Tianjin, 23 mar – (Xinhua) – “La Cina e’ sempre stata un mercato importante per.” La societa’ farmaceutica danese ha annunciato all’inizio di questa settimana che aumentera’ gli investimenti nella sua base produttiva a Tianjin, in Cina, di circa 4 miliardi di yuan (circa 556 milioni di dollari). Agenzia Xinhua

Sono bastati i dati della Fase I, secondo successo dell'azienda danese ormai leader dei farmaci dimagranti In un mondo dove l'aspetto fisico è la carta da visita vincente e ogni anno aumentano le ... (sbircialanotizia)

Novo Nordisk aumenta investimento nel suo stabilimento cinese - Tianjin, 23 mar - (Xinhua) - "La Cina e' sempre stata un mercato importante per Novo Nordisk." La societa' farmaceutica danese ha annunciato all'inizio di ...romadailynews

Obesità: un nuovo farmaco sembra più efficace di Ozempic per dimagrire - Obesità: un nuovo farmaco sembra più efficace di Ozempic per dimagrire. I risultati in fase 1 di Novo Nordisk.blitzquotidiano

Farmaci anti-obesità, è vera rivoluzione Ecco le Nvidia del pharma - Novo Nordisk ed Eli Lilly hanno registrato utili e performance stellari, grazie al successo degli innovativi farmaci dimagranti. Ma quanto durerà Vontobel Asset Management ha indagato sui possibili ...we-wealth