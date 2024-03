Houthi colpiscono portacontainer Msc | fuoco a bordo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 marzo 2024) I ribelli yemenitihanno attaccato la naveMsc Sky II, battente bandiera liberiana e di proprietà svizzera, diretta verso Gibuti. Aè scoppiato un incendio poi domato dall'equipaggio. Il comandante ha fatto comunque sapere che non ci sono feriti a. Lo rende noto il Centcom, spiegando che sono stati due i missili lanciati contro l'imbarcazione, a 91 miglia nautiche a sudest di Aden. Il primo è finito in acqua, mentre il secondo ha colpito lacausando alcuni danni. L'imbarcazione sta ora proseguendo la propria rotta Il portavoce militare degliyemeniti, Yahya Saree, ha identificato la nave come «israeliana» e ha riferito che è stata presa di mira con missili antinave ed è stata colpita direttamente.