Ucciso per i gioielli Arrestati due ventenni | Andrea | finalmente potrai avere giustizia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Era la svolta delle indagini attesa a Fagnano Olona per l’omicidio diBossi, il giovane di 26 anni, originario di Fagnano Olona, dove vive la famiglia,nella sua abitazione a Cairate, dove si era trasferito da alcuni mesi, nella notte tra il 26 e il 27 gennaio scorsi. Ieri all’alba i carabinieri del Nucleo investigativo di Varese e della Sezione operativa della Compagnia di Busto Arsizio, in esecuzione della misura cautelare in carcere emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta di quella Procura della Repubblica, hanno arrestato all’alba di ieri due giovani, Douglas Carolo, di Samarate, e Michele Caglioni di Cassano Magnago, presunti responsabili dell’omicidio del ventiseienne. L’attività investigativa condotta nell’arco di un mese ha consentito di far emergere ...