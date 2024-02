Perché l' Inter ha sostituito il logo Paramount+ sulla maglia con una tartaruga ninja

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Leo, Raph, Donnie e Mikey, vi dicono niente questi nomi? No, non sono i prossimi acquisti dell', anche se in un certo senso potremmo definirli così, almeno per una partita. Chi sarà a San Siro per-Genoa di lunedì 4 marzo li vedrà molto da vicino. Stiamo parlando delle famoseTurtles, che faranno il loro debutto sul campo e, soprattutto sulle maglie di Lautaro e compagni. La special edition in tre versioniTartarugheCourtesy of FCnazionale Press OfficeDopo la jersey dedicata alla saga Transformers, contro il Genoa la squadra di Inzaghi scenderà in campo con ilTurtles al posto del classico, per lanciare il nuovo film di animazione originale ...