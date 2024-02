Viola show La Fiorentina batte e scavalca la Lazio E la Primavera ne fa 5 ai rossoblù di Magnani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) La2-1 laal Franchi e,ndo in classifica al settimo posto a 41 punti proprio i biancocelesti, rilancia a pieno titolo le proprie ambizioni europee. Il successo deiè legittimato non solo dai due gol ma anche da quattro legni, 14 angoli e un predominio totale. Ad andare in vantaggio è la, che segna con Luis Alberto al 45’, poi la squadra di Italiano rimonta con Kayode al 61’ e Bonaventura al 69’. Nel pomeriggio ladellaalPark aveva reso amarissimo il debutto col Bologna per Paoloche ha preso il posto dell’esonerato Vigiani: dopo un primo tempo chiuso 0-0, nella ripresa il Bologna resta in dieci (rosso a Nezirovic, poi chiuderà in 9 per ...