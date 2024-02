Inter-Atalanta | primo match point | la probabile formazione di Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’si prepara ad ospitare l’. Simoneè pronto a sciogliere gli ultimi dubbi di, con l’che spera in una vittoria per allargare l’ampio vantaggio sulle inseguitrici. ATTESA – A poco più di ventiquattro ore dalla delicata sfida contro l’, Simonee la suasono pronti a definire gli ultimi dettagli in vista della. Il tecnico piacentino, dopo la vittoria contro il Lecce di domenica sera, è impaziente di riaccendere il campo di San Siro con i suoi fedelissimi per provare a dare un nuovo strappo alla classifica. Con un’eventuale vittoria contro i bergamaschi al Meazza, l’volerebbe a +12 sulla Juventus, creando così un vantaggio notevole che potrebbe ...