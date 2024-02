Provinciale chiusa per valanghe Morterone rimane isolato

Lavori al passaggio a livello: strada chiusa per una settimana a Grignasco

(Di domenica 25 febbraio 2024)(Lecco) Sedici chilometri di stretta e ripida strada tutta curve e tornanti, che si inerpica per 400 metri a strapiombo sulla Val Bovazzo alle pendici del Resegone. È la Sp 63, l’unico collegamento tra, il paese più piccolo d’Italia con i suoi 33 abitanti, tra cui una neonata di appena un mese e mezzo che è l’ultima arrivata, e il resto del mondo. Dall’altro giorno è peròper il forte rischio che venga sommersa da slavine: in quota ha nevicato molto ma le temperature non sono sufficientemente basse, il pendio su cui passa laè molto ripido, la neve è molto pesante e lo spesso manto bianco potrebbe trasformarsi in una dirompente valanga per un nonnulla. Il minuscolo borgo al momento risulta quindi completamente: non si può né entrare, né uscire. In base ...