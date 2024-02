La 'Cartolina del Pellegrino': "Simbolo di pace e speranza"

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nell’ex refettorio della Chiesa della Misericordia in via Baldassini, con una cerimonia coordinata da Angelo Piergentili della “PiccolAccoglienza”, la struttura diocesana che assiste i pellegrini, presenti il vescovo Luciano Paolucci Bedini e l’assessore al turismo Gabriele Damiani, è stata presentata ieri ladel Pellegrino 2024’. Tratta da un’opera dell’artista gualdese Erika Comodi propone una suggestiva immagine di San Francesco, inquadrato di spalle, braccia aperte quasi ad abbracciare l’universo. La spiegazione nella preghiera stampata sul retro: "…perché qualunque sia la meta del tuo viaggio tu trovi ad ogni tappa Cristo, mendicante d’amore, che aspetta di conoscere il tuo cuore". La cartolina è destinata ai pellegrini che percorreranno nel corso del 2024 il sentiero Assisi-Gubbio, lo stesso compiuto da Francesco nell’inverno 1206-1207 per ...

