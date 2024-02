Macron non partecipa al primo G7 presieduto da Meloni | “Impegnato al Salone dell’Agricoltura”

Eliseo, Macron non partecipa al G7, al suo posto Séjourné - Ultima ora - Ansa.it

Il presidente francese, Emmanuel Macron , non parteciperà al summit G7, il primo sotto presidenza italiana, che la premier Giorgia Meloni presiederà in ... (iltempo)

Macron non è al G7, "placa" i trattori: 12.45 Macron non è al G7, "placa" i trattori Il presidente francese Macron non par- tecipa alla videoconferenza del G7 presieduto dalla premier Meloni a Kiev. Viene sostituito dal ministro degli Este ... servizitelevideo.rai

Emmanuel Macron non partecipa al G7, chi manda in videoconferenza: Intanto, però, il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno avuto un colloquio telefonico, durante il quale, come comunicato dall’Eliseo, hanno anzitutto ... iltempo

I trattori "bloccano" Macron a Parigi. Lui delega il ministro degli Esteri Séjourné per il G7 a Kiev: Il capo dell'Eliseo è impegnato nelle trattative con gli agricoltori, che continuano a protestare per le politiche europee in materia di agricoltura e allevamento. E spunta un video in cui il presiden ... rainews