Test Pirelli Bahrain 2024 Giorno 1

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Sembra che la stagioneinizi come è finita l’ultima, ovvero con Verstappen ina. Il tre volte campione del mondo è stato il più veloce nella prima delle tre giornate disul circuito di Sakhir, che ospiterà la prima gara della stagione la prossima settimana. Il miglior giro di Verstappen è stato di 1:31.344, quasi un secondo e mezzo più veloce del suo miglior tempo (1:32.837) nel primodidello scorso anno. Se è vero che i tempi deidevono essere presi con un pizzico di sale, si tratta comunque di un segnale forte. Come nel caso deiindello scorso anno, Verstappen è stato al volante della sua Red Bull per l’intera giornata ed è stato anche il pilota ad aver completato il maggior numero di giri (143). ...

