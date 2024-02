Nelle uova di Pasqua PlayStation abbonamenti al Plus Premium e PS5 Slim in palio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Adnkronos) –Italia e KitKat, marchio del gruppo Nestlé, hanno annunciato una collaborazione per il lancio di una collezione didia tema. Ledisaranno messe in vendita a un prezzo di 8,49 euro, e i consumatori potranno scegliere tra due varianti: una al cioccolato al latte arricchito

Nelle uova di Pasqua PlayStation abbonamenti al Plus Premium e PS5 Slim in palio: PlayStation Italia e KitKat, marchio del gruppo Nestlé, hanno annunciato una collaborazione per il lancio di una collezione di uova di Pasqua a tema PlayStation. Le uova di Pasqua saranno messe in ... adnkronos

Napoli, al Mercato le uova di cioccolato servono a comprare un campo di calcio: Compra un uovo di Pasqua e finanzia un campo di calcio per i ragazzi del Mercato: l'iniziativa parte da Asso.gio.ca. che lo scorso anno con la stessa formula riuscì a finanziare ... ilmattino

Museo del risparmio, da Rubens a Manet: 10 quadri che spiegano i principi dell'economia: L’immagine caotica rappresenta in modo satirico una fila di contadini che portano polli e uova da consegnare all’esattore o notaio. Da che mondo è mondo ogni governo le impone le tasse ma nessuno le ... corriere