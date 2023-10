Banksy imputato per diffamazione Dovrà mostrare la sua identità in tribunale

(Di martedì 3 ottobre 2023) Denunciato per "" da un commerciante d'arte, lo street art Banskypresentarsi prossimamente in. Dopo decenni si svelerà la sua vera

Il tabloid sostiene chesiain un processo per diffamazione. Nonostante i contorni della vicenda non siano ancora chiari né le motivazioni dell'accusa, davanti al giudice dovrebbe ...E aggiunge: "Il suo co -è la società fondata dae scherzosamente chiamata Pest Control Ltd. Contrariamente al titolo, la società vende la sua arte, che viene invariabilmente prodotta,...

Banksy a processo per diffamazione, la rivelazione del Daily Mail: l ... Open

La violenza contro le donne non è cultura La Bottega del Barbieri

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...