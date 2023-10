Calendario Mondiali beach volley 2023 | programma | orari | dove vederli in tv e streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Quattro coppie, 16 partite con in campo una coppia italiana. E’ tutto pronto per la scorpacciata dinel Mondiale di Tlaxcala in Messico: nei primi quattro giorni sarà un ciclo continuo di partite la rassegna iridata che vede al via ben 96 coppie, 48 per genere. Quattro le coppie italiane al via, una femminile e tre maschili. In campo maschile sorteggio tutt’altro che semplice per Enrico Rossi e Daniele Lupo che sono stati inseriti nel gruppo A. Gli azzurri se la vedranno con campioni olimpici ein carica, i norvegesi Mol/Sorum, sempre protagonisti ad altissimi livelli in questa stagione, gli olandesi Boermans/De Groot e i rappresentanti del Mozambico Monjane/Ainadino Martinho. Tanta Austria ma girone tutto sommato abbordabile per Adrian Carambula e Alex Ranghieri che nel gruppo E se la vedranno con gli austriaci ...