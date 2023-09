Tumore al seno | i benefici dello sport | una giornata in barca a vela per le donne in terapia oncologica

(Di giovedì 21 settembre 2023) In supporto del mese della Prevenzione delalche si celebra a Ottobre, un’iniziativa legata alloe al benessere fisico e mentale delleche seguono cure oncologiche organizzata sul Lago Maggiore il 24 settembre. Unain, kayak e yoga dedicata alleconal, grazie alla collaborazione di LILT Novara e della Lega Navale Italiana (LNI) – sezione di Meina. ...

... organizzata dal Dicastero e da Komen Italia per presentare le attività del mese internazionale della prevenzione dei tumori del. Interverranno: il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni ...In collaborazione con l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) , il festival dedica infatti spazio e attenzione al Mese Rosa della Prevenzione delal. Attività speciali ...

Tumore al seno, nuovo superfarmaco approvato dalla Ue: cosa è Orserdu e come funziona ilgazzettino.it

È un’eventualità che si verifica con una certa frequenza nelle donne colpite da cancro al seno, come dimostra uno studio pubblicato su BMC Medicine. «Abbiamo visto che le pazienti trattate con la ...Carolina Marconi torna su Instagram, e non sono belle notizie quelle che scrive ai suoi fan. La showgirl deve continuare a combattere contro il tumore al seno che le hanno diagnosticato due anni fa,..