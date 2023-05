Incidente nel foggiano | scontro tra un' auto e due moto | tre morti e un ferito

(Di domenica 28 maggio 2023) Foggia, 28 mag. - (Adnkronos) - Tre persone sono morte in unavvenuto nel primo pomeriggio sulla strada statale 90, nei pressi di Troia, in provincia di Foggia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il servizio del 118 e i vigili del fuoco. A morire sono state le tre persone che erano in sella a dueciclette. Lievi lesioni, invece, ha riportato il conducente di un'mobile, anch'essa coinvolta nell'

Incidente stradale nel Foggiano, scontro fra auto e moto: tre morti TGCOM

Foggia, 28 mag. – (Adnkronos) – Tre persone sono morte in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio sulla strada statale 90, nei pressi di Troia, in provincia di Foggia. Sul posto sono intervenuti i ...