Il CorSport | la Roma e Belotti | ha senso puntare su un centravanti che non vede più la porta?

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 28 maggio 2023) Laè stata sconfitta dalla Fiorentina e il Corriere dello Sport, con Guido D’Ubaldo apre una riflessione su: è il caso disu uno di 29 anni che nonpiù lanon ha ancora segnato in campionato, con la. E ieri, a Firenze, era titolare. “Il Gallo ha dato il via al gol del vantaggio, si è battuto come sempre, ma il digiuno diventa preoccupante e pone molti interrogativi per il futuro. Sarà il caso disu undi 29 anni che dopo aver segnato più dicento gol tra Palermo e Torino nonpiù la?”. L’ultima rete in serie A risale al 1° maggio dell’anno scorso contro l’Empoli, quandorealizzò un tripletta che fu il ...