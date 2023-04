Le piccole cose della vita | la recensione | prodotta da Witherspoon e Dern | Kathryn Hahn supera se stessa

(Di venerdì 7 aprile 2023) Lade Le: dal romanzo (e la rubrica) di Cheryl Strayed, già autrice di Wild, una commovente e intensa seriedalla Hello Sunshine di Reeseconprotagonista che commuove dando consigli, dall'alto del suo caos. Esiste forse un unico lato positivosofferenza, di qualsiasi forma essa sia: "Un giorno tutto quel dolore ci sarà utile", forse anche solo per poter dire a chi soffre che non è solo, che in quel posto buiomente e dell'anima, ci siamo stati anche noi, in maniera diversissima ma maledettamente uguale. Questo approccio è la filosofia dietro il successo di una rubrica di consigli, Dear Sugar, portata avanti dalla ...

In questa recensione di Le piccole cose della vita , questo il titolo del libro e della serie in 8 episodi di 30' creata da Liz Tigelaar, la stessa di Little Fires Everywhere , con Kathryn Hahn nel ...

Le piccole cose della vita: recensione della serie TV Disney+ Cinematographe.it

