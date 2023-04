Proteine e radiazioni. Una nuova ipotesi sul mistero della vita

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 1 aprile 2023) Come tantissimi studenti prima e dopo di me, durante i miei studi universitari mi sono imbattuto in uno di quei misteri insoluti circa la costituzione di tutti gli organismi viventi che appaiono davvero bizzarri. Per spiegarlo ai lettori di questa pagina, è necessario qualche brevissimo cenno circa la nostra composizione molecolare, e precisamente circa quella delle macchine che svolgono il grosso delle funzioni di un organismo biologico: le. Si tratta di composti chimici costituiti da lunghe catene di centinaia di molecole più piccole legate insieme, come perline di una collana: gli aminoacidi. Tutti gli organismi viventi utilizzano una ventina di tipi diversi di aminoacidi per comporre ogni proteina del proprio corpo, unendoli in filamenti che poi si ripiegano tridimensionalmente a formare “gomitoli” la cui forma è specificamente determinata dalla ...