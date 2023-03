Tre sospetti terroristi a bordo della Ocean Viking: sono spariti nel nulla (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar – Ricordate il caso della Ocean Viking, nave della Ong francese Sos Mediterranee? L’autunno scorso fu al centro di una scia di polemiche tra Italia e Francia. Dopo aver premuto sulle nostre coste, alla fine scaricò i clandestini a bordo a Tolone, porto assegnato dal governo transalpino. Gli immigrati vennero allora trasferiti in un centro di accoglienza, nella provincia di Giens, ma buona parte di loro si diede subito alla fuga. spariti letteralmente nel nulla. E adesso scopriamo che tre di loro, in Francia, erano contrassegnati con la lettera “S” (Sûreté de l’État). Cosa significa? Per le autorità francesi con questa sigla si indicano le persone che i servizi segreti considerano potenzialmente pericolose. I tre clandestini in questione, potrebbero insomma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar – Ricordate il caso, naveOng francese Sos Mediterranee? L’autunno scorso fu al centro di una scia di polemiche tra Italia e Francia. Dopo aver premuto sulle nostre coste, alla fine scaricò i clandestini aa Tolone, porto assegnato dal governo transalpino. Gli immigrati vennero allora trasferiti in un centro di accoglienza, nella provincia di Giens, ma buona parte di loro si diede subito alla fuga.letteralmente nel. E adesso scopriamo che tre di loro, in Francia, erano contrassegnati con la lettera “S” (Sûreté de l’État). Cosa significa? Per le autorità francesi con questa sigla si indicano le persone che i servizi segreti considerano potenzialmente pericolose. I tre clandestini in questione, potrebbero insomma ...

