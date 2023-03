Musei gratis, Sgarbi ancora contro il ministro Sangiuliano: «I cittadini non dovrebbero pagare il biglietto» (Di giovedì 30 marzo 2023) Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi si mostra piuttosto critico nei confronti del ministro Gennaro Sangiuliano e della sua posizione da sempre contraria ai biglietti gratuiti nei Musei. «Il biglietto di ingresso al museo, tanto caro al ministro, è una misura di abiezione commerciale dei valori spirituali che le opere d’arte rappresentano», spiega Sgarbi, «c’è un conflitto interno tra me e il ministro perché credo che i Musei dovrebbero essere aperti gratuitamente, almeno ai cittadini, e fatti pagare a quelli che vengono a vedere un mondo che non conoscono». La proposta del sottosegretario è quella di Musei gratis per per tutti i ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) Il sottosegretario alla Cultura Vittoriosi mostra piuttosto critico nei confronti delGennaroe della sua posizione da sempre contraria ai biglietti gratuiti nei. «Ildi ingresso al museo, tanto caro al, è una misura di abiezione commerciale dei valori spirituali che le opere d’arte rappresentano», spiega, «c’è un conflitto interno tra me e ilperché credo che iessere aperti gratuitamente, almeno ai, e fattia quelli che vengono a vedere un mondo che non conoscono». La proposta del sottosegretario è quella diper per tutti i ...

