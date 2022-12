Oroscopo 31 dicembre 2022

(Di sabato 31 dicembre 2022) La Luna in Ariete si scontra con Mercurio retrogrado all’1:00: la conversazione deve cambiare! Si verificano aggiornamenti o revisioni. La Luna si scontra con il pianeta dell’amore Venere alle 5:58, e noi agiamo in base alle voglie e ai desideri. La Luna si scontra con il pianeta del potere Plutone alle 7:43, trovandoci pronti a

Paolo Fox del giorno, sabato 312022Paolo Fox di oggi, 312022 . Scoriamo le previsioni e l'rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma "I Fatti Vostri" per la giornata di oggi. Come ...... organizzare le uscite e le entrate, reclamare ciò che vi spetta Marte benevolo fino al 26 marzo, dal 21 maggio al 10 luglio, dal 28 agosto al 13 ottobre, e da metàalla fine di novembre ... Oroscopo di oggi 30 dicembre 2022: Ariete e Capricorno determinatissimi L’oroscopo Barbanera di oggi, sabato 31 dicembre Ariete. 21/3 – 20/4 La Luna vi accompagna ancora per questo ultimo giorno dell’anno. Le sfide sul vostro cammino sono molte, ma riuscite sempre a cavar ...L'oroscopo di inizio anno è sicuramente tra i più delicati. Andiamo insieme a scoprire cosa predicono gli astri per il mese che sta per cominciare. Certo, dopo quello che è successo negli ultimi 3 ann ...