Inter-Napoli | Mazzola | “Secondo me sono favoriti gli azzurri ma…”

(Di sabato 31 dicembre 2022) Sandro, ha parlato ad Il Mattino prima del match tra, in programma per il prossimo 4 gennaio. Ecco la sua battuta: “Ilha messo da parte un vantaggio niente male.meglima con i pronostici non ci azzecco quasi mai: di solito accade il contrario di quello che dico”. SportFace.

CalcioNapoli24

...da Rudi Garcia ci sono anche il portiere colombiano Ospina (un passato tra Arsenal e) e il ... Anche l'ecuadoriano Felipe Caicedo, ex di Lazio, Genoa ed, ha scelto l'Arabia Saudita. E dalla ...... invece, le due squadre che si sono giocate l'ultimo scudetto: Milan al quarto posto,alle ... la Roma al tredicesimo e ilal quindicesimo, mentre al dodicesimo troviamo 'Champions', del ... Tacchinardi: "Il Napoli mi ispira alla ripresa, se l'Inter perde Inzaghi rischia..." Ultimo allenamento del 2022 per il Napoli, il report: "Ultima seduta del 2022 per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano la ...Nell’Inter che Simone Inzaghi ha in testa per il big match contro il Napoli del 4 gennaio al momento c’è infatti più Calhanoglu in regia che non Brozovic mentre davanti, per quanto scalpitante, Lautar ...