Alfonso Signorini sbarca su TikTok a suon di ‘bombo o passo’ ma non tutti ne sono contenti | ecco cosa fa con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Liberoquotidiano.it

Cosa deciderà di fareRicordiamo che anche per la prossima puntata non ci sarà Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista. Infatti, essendo in vacanza, la Bruganelli sarà sostituita ...A quanto pare potrebbe esserci un barlume di speranza per la coppia, come comunicato ieri dain diretta, che starebbe cercando di parlare con l'imprenditrice. Il nuovo anno sancirà ... Alfonso Signorini, "mi sta rovinando": frecciatina a Giulia Salemi Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Dopo due anni di stop, tornano in Sicilia i grandi eventi per il Capodanno in piazza e si torna a brindare fa in grande stile, con gli artisti del panorama musicale italiano Giusy Ferreri… Leggi ...