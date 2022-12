Villeneuve Pironi | c’era una volta in Formula Uno

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Quella diè una storia più da Sergio Leone che da Conrad. Un “unain America” motoristico. Che solo tangenzialmente riguarda lo sport, in questo caso laUno. È una storia che racconta la vita. L’amicizia, o presunta tale, l’ingenuità, l’ambizione, il tradimento. Un evento che ha tragicamente segnato due esistenze, due grandi piloti, due famiglie, una prestigiosa casa automobilistica che pagò a carissimo prezzo i propri errori di gestione. E che dovette poi aspettare diciotto anni e Michael Schumacher per vincere quel Mondiale che mancava dal 1979 e che nel 1982 non vinse perché – apparentemente – il destino si accanì. Una scuderia meno protetta dai media sarebbe stata tradalla pessima gestione di quella rivalità. Il prezzo pagato fu ...

