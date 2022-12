Pronostico Bitesize | Penafiel vs Academico Viseu – 31 12 22

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Concorrenza: Lega Portogallo 2 Mercato:doppia chance Probabilità: 1/2 @888sport Cercando di prolungare la loro recente macchia viola alla vigilia di Capodanno, l’farà il viaggio asabato mattina. A cominciare dai padroni di casa, anche sepotrebbe trovarsi a tenere un imponente buffer di otto punti per non scivolare nella zona di scarto, sono nel bel mezzo di quella che è stata una lunga lotta. Anche se la squadra di Filo potrebbe essere stata vista l’ultima volta il 17 dicembre, pareggiando 1-1 in casa dell’Estrela, i Reds sono riusciti a raccogliere una sola vittoria in una delle ultime nove gare consecutive in tutti i formati. Con quella corsa che risale all’8 ottobre, ...