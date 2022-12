Roma | Atac | ‘Servizio regolare a Capodanno’ | le informazioni sulla viabilità per il 31 dicembre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 dicembre 2022). Come sarà organizzato il servizio di trasporto pubblico in occasione del Capodanno? Arriva in queste ore un comunicato da parte dinel quale si rende noto che il trasporto pubblico urbano previsto per la notte del 31sarà svolto secondo il programma. Capodanno 2023, cosa fare a, Milano e Napoli: tutti i concerti in piazza e gli eventi in programma Trasportoa Capodanno, la nota di‘Il servizio di trasporto pubblico urbano previsto per la notte del 31verrà svolto come da programma’, precisanel comunicato che poi aggiunge: ‘ Sono quindi infondate le voci riportate da notizie di stampa che alludono a problemi nella copertura dei turni del personale di esercizio: in questi giorni ...