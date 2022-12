Meloni | «Mi fido dei miei alleati Covid sotto controllo | ma serve coordinamento Ue Efficaci i controlli | non la privazione della libertà»

AGI - Agenzia Italia

... Giorgiapresenta la sua prima manovra da premier e ai giornalisti dice: giornalista anch'io, politica è transitoria. E va giù dritta sul fronte del governo, dea sua maggioranza: "Midei ..." Midei miei alleati al governo" anche perché "aldilà dei dibatti naturali" nella maggioranza "contano i fatti: abbiamo approvato una legge di Bilancio, che non era facile" ha affermato. ... Meloni: "Mi fido degli alleati. Situazione Covid in Italia sotto controllo ... La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha risposto alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa di fine anno ...Giorgia Meloni dall'Aula del Palazzo dei gruppi tiene la prima conferenza stampa di fine anno da presidente del Consiglio. - "Non è esattamente" la conferenza stampa "di un governo che ha lavorato un ...