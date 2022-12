Covid | nei voli dalla Cina a Malpensa quasi 1 positivo su 2

(Di giovedì 29 dicembre 2022)un passeggero su due, tra quelli che il 26 dicembre sono arrivati nello scalo milanese dia bordo di due, sono risultati positivi aldopo il tampone non obbligatorio. Da qui la decisione della Regione Lombardia di partire con i controlli a. “Sul primo volo – ha spiegato l’assessore di Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso – su 92 passeggeri sono 35 (38%) i positivi. Nel secondo, su 120 passeggeri 62 (il 52%) sono positivi”. Adesso “abbiamo attivato la procedura per il sequenziamento – ha concluso – domani mattina avremo i primi risultati”. L’orientamento diè stato seguito mercoledì anche dall’aeroporto di Fiumicino. Poi è arrivata la decisione del governo che ha imposto i test obbligatori e ...

RaiNews

Il decreto raveminuti in cui il governo varava il decreto sui migranti, la Camera ha dato la ... Ma la via crucis del decreto - che contiene anche norme sull'ergastolo ostativo, ile la ...primi sei mesi del 2022 l'impegno della Polizia Postale e delle Comunicazioni si è indirizzato, ... La situazione è difficile e dopo gli anni dele quasi un anno di guerra in Europa il rischio ... Covid, Schillaci dispone test obbligatori per chi sbarca dalla Cina. E oggi riferirà in Senato Quasi un passeggero su due, tra quelli che il 26 dicembre sono arrivati nello scalo milanese di Malpensa dalla Cina a bordo di due voli, sono risultati positivi al Covid dopo il tampone non obbligator ...Mancano gastroprotettori, cortisonici, prodotti antinfluenzali, paracetamolo. Gallo: “Usiamo farmaci con gli stessi principi attivi. La situazione è complicata” ...