Covid Italia | prorogato al 30 aprile obbligo mascherine in ospedali e Rsa

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Roma, 29 dic. (Adnkronos Salute)() - "Oggi ho firmato l'ulteriore proroga fino al 302023 dell'dell'uso dellenelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, ivi compresi gli ambulatori e gli studi dei medici di medicina generale". Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nell' informativa al Senato sui provvedimenti di controllo sanitario negli aeroporti per i passeggeri provenienti dalla Cina, elencando una serie di "ulteriori misure" adottate nel nostro Paese, a fronte dell'evoluzione epidemiologica-19 in Cina che lo stesso ministro ha definito "paradossale". Schillaci ha riferito che è stato "rafforzato lo stretto monitoraggio delle varianti attraverso le cosiddette 'flash surveys' condotte mensilmente in collaborazione con le Regioni, la piattaforma 'I-Co-Gen' dell'Istituto ...

...per la maturità 2023 torneranno a essere quelle previste prima delle modifiche legate ale ...tipologia che possono essere prosa o poesia di autore di un autore italiano dall'Unità diai ...Senza contare il ritorno dell'incubocon l'esplosione di contagi, vittime e varianti dalla ... Bruxelles non lo consentirebbe e l', se lo facesse, sarebbe penalizzata anche e soprattutto ...Il presidente del consiglio dei ministri, Giorgia Meloni , ha tenuto la classica conferenza stampa di fine anno, affrontando i temi più ...In Cina si è realizzata un tempesta perfetta: lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci durante l'informativa al Senato sulla situazione Covid in seguito all'emergenza ...