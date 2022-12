Calciomercato Milan – Dal Celtic | spunta un nuovo nome

MilanLive.it

Qualche tifoso ha avuto un mezzo sussulto al minuto numero 22 del secondo tempo di- Liverpool, quando Pioli l'ha messo dentro al posto di Saelemaekers: ah già, che c'è anche lui... Lui è Tiémoué Bakayoko, e il sussulto deriva dalla disabitudine - ormai totale - di vederlo all'...SUBITO- 'Deve essere una motivazione aggiuntiva, io sono contento di esordire contro un avversario di livello internazionale come il. Ci teniamo molto a iniziare bene l'anno, ma nel ... Calciomercato Milan, visite mediche e firma: affare ufficiale fissata infatti per la giornata di oggi, giovedì 29 dicembre 2022, la data di scadenza per il versamento dei tributi scaduti il 22 dicembre. I club di Serie A non possono più rimandare il pagamento de ...Ultima seduta del 2022 in casa rossonera nell'attesa di giocare l'amichevole in Olanda per salutare definitivamente l'anno ...