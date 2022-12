Borsa | Europa parte in leggero ribasso | Londra - 0 | 7%

Agenzia ANSA

Mercati azionari del Vecchio continente tutti in lieve calo in avvio di giornata: la Borsa di Londra ha aperto in ribasso dello 0,7%, con Parigi e Amsterdam negative dello 0,3%. In calo dello 0,2% la partenza di Francoforte. Avvio delle contrattazioni sotto la parità per i principali indici europei che proseguono l'incertezza che ha caratterizzato le sedute precedenti. La Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso, dopo le perdite di Wall Street ieri e le crescenti preoccupazioni per l'esplosione del Covid in Cina.