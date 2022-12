Genoa | Boccadasse | la bandiera del Grifone torna a sventolare sugli scogli

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Qualche giorno prima di Natale, il caratteristico borgo disi è risvegliato senza la sua storicadel. Una tradizione spesso al centro di diverse polemiche. L’ultima volta il simbolo era sparito dopo una mareggiata ed era stato riposizionato lo scorso agosto da mister Blessin in persona insieme ai pescatori della zona. Questa era stato presentato un esposto in Procura da due tifosi della Sampdoria, e laera stata precauzionalmente rimossa. Un gesto contro cui si sono schierati ovviamente ini, ma anche parte della tifoseria blucerchiata e altri volti noti della città come l’infettivologo Matteo Bassetti che aveva scritto su Facebook augurandosi di rivedere laa ...

E' tornata a sventolare la bandiera del Genoa sullo scoglio di Boccadasse, nel levante cittadino. Nel pomeriggio davanti ad almeno 500 tra tifosi e curiosi si è consumata la 'cerimonia' ed è stato Dario Bianchi, uno dei leader storici della tifoseria, a riportare il vessillo. La bandiera del Genoa è tornata al suo posto, laddove sventola dal 1974.