Olivia Cooke | prima di “House of the Dragon” sul set di “Bates Motel”

(Di martedì 27 dicembre 2022) I fan diof theavranno ormai marchiato a fuoco nel cervello il nome di, che interpreta la versione adulta di Alicent. Ma tempo addietro l’attrice ha iniziato a riscontrare una certa popolarità grazie a. Eppure, a distanza di tempo, ha raccontato di aver avuto difficoltà sul set e di aver avuto un esaurimento nervoso. Oggi il nome diè strettamente associato aof the, serie TV tra le più acclamate del 2022. Distribuita negli USA da HBO e in Italia da Sky, la trama ha riportato il pubblico affezionato di Game of Thrones al cospetto dei Targaryen in una nuova avventura prequel. Adè stato assegnato un ...

Velvet Mag

Personaggio essenziale di House of the Dragon, Aegon è il figlio di Viserys (Paddy Considine) e Alicent (). La sua nascita rappresenta una minaccia per le pretese al trono di Rhaenyra (...La prima, relativa ad Alicent Hightower , afferma che il personaggio interpretato dadiventerà nientemeno che Melisandre , la Donna Rossa apparsa nel Trono di Spade. A sostegno di questa ... Olivia Cooke, Bates Motel prima di House of the Dragon L'attrice, che interpreta Alicent nella prima stagione di House of the Dragon, ha svelato qual'é stata per lei la scena più difficile da girare.Ecco tutte le curiosità e i retroscena di House of the Dragon, la serie spin-off di Game of Thrones ambietata 172 anni prima.