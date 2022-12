Il Post

L'exin pensione si è arreso consegnadosi al negoziatore dell'Arma. La trattativa con l'... L'ex carabiniere, quando era in, non aveva mai mostrato problemi ma ultimamente stava ...L'exsi è arreso consegnandosi al negoziatore dell'Arma. La trattativa con l'uomo, 68 anni,... L'ex carabiniere, quando era in, non aveva mai mostrato problemi ma ultimamente stava ... Il servizio militare obbligatorio a Taiwan passerà da 4 mesi a un anno per tutti i cittadini maschi con almeno 18 anni In provincia interessati migliaia di lavoratori Gdo e Mdo. Pierpaolo Micci: «con l’accordo ponte in vista del rinnovo del Ccln, 350 euro medi in due trance a gennaio e marzo. Da aprile 30 euro/mese, p ...Taiwan ha deciso di prolungare il servizio militare obbligatorio da 4 mesi a un anno. Lo ha annunciato la presidente Tsai Ing-wenen, sottolineando che l'isola deve prepararsi di fronte alle minacce cr ...