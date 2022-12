Albano a Verissimo si commuove | riguarda Romina Power

(Di lunedì 26 dicembre 2022)ha raggiunto lo studio die Silvia Toffanin l’ha sorpreso con un videoclip con protagonistache l’ha commosso. Di cosa si tratta?oggi sono una coppia artistica. Hanno ripreso ad esibirsi insieme, uniti dall’amore per la musica e per i loro figli. Il romance tra loro è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Fortementein.com

Romina Power si è abbandonata ad una toccante intervista con Silvia Toffanin a. La cantante però non era da sola. Insieme a lei c'erano le sue splendide figlie. Si è ...con l'ex marito...Così, la relazione da sogno fatta di villoni, vacanze a Formentera e ospitate a, ha ... dove la velina e il calciatore puntavano alla stessa intramontabilità die Romina, la star dei ... Romina Power ha fatto piangere Albano. Una situazione davvero ... Ieri, 22 dicembre, il cardinale Marcello Semeraro ha compiuto 75 anni. Ma la ricorrenza per lui è stata, come sempre, un'altra giornata di lavoro in Vaticano da prefetto ...Loredana Lecciso proprio non se l'aspettava. Sta succedendo davvero: lui l'ha chiesta in sposa, lei va all'altare. Che sorpresa!