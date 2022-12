Ucraina | Zelensky | ' il nostro miracolo di Natale? è restare indomiti'

(Di domenica 25 dicembre 2022) Kiev, 25 dic. (Adnkronos) - Gli ucraini creeranno da sé il lorodi, rimanendo, nonostante gli attacchi russi che hanno lasciato milioni di persone senza elettricità. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin un discorso video trasmesso nella vigilia di. Parlando a 10 mesi dall'invasione della Russia,ha affermato che "mentre la libertà ha un prezzo elevato, la schiavitù costa ancora di più. Anche nella completa oscurità, ci ritroveremo per abbracciarci forte. E se non c'è calore, ci abbracceremo a lungo per scaldarci l'un l'altro. Sorrideremo e saremo felici, come sempre. C'è una differenza: non aspetteremo un, dal momento che lo stiamo creando noi stessi".

