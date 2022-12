Luca Salatino KO | Ribaltone totale | passo indietro clamoroso del vippone

(Di sabato 24 dicembre 2022) L’ex tronistaè giunto al limite: colpo di testa prima della diretta. Scatta la penale? Il volto di “Uomini e Donne”rappresenta ormai un’istituzione nel cast del “GF Vip 7”.(fonte youtube)Inquilino originario dell’ultima edizione del format,ha stretto sin dall’inizio un sodalizio affettuoso con Charlie Gnocchi, gestendo inoltre la cucina e il ménage alimentare nel programma. La sua incontenibile vitalità, però, è gradualmente andata a scemare, e la malinconia l’ha sprofondato spesso in pianti sconsolati e struggenti soprattutto al risveglio. Il pugile risente moltissimo della lontananza dalla fidanzata Soraya, a cui è molto affezionato. Nonostante la coppia stia sfruttando l’occasione televisiva per costruire un ...

Libero Magazine

non sta facendo un percorso brillante al Grande Fratello Vip , troppo educato per essere protagonista delle dinamiche più trash della casa ci Cinecittà, poco televisivo vista la sua ...L'ultimo, in ordine di tempo, è il fatto cheabbia smesso di rivolgere la parola a Edoardo Donnamaria . Ma il motivo che si cela dietro questa lite ha scatenato l'ilarità del pubblico e ... Gf Vip, Luca Salatino non parla a Edoardo Donnamaria: ecco perché Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip è scoppiata una lite furiosa: Luca Salatino si è scagliato contro Antonella.Luca Salatino avrebbe preso una decisione definitiva riguardo alla sua permanenza nella Casa del Gf Vip: andarsene. Ecco il motivo.