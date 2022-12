Gf Vip 7 | Nikita Pelizon fa un massaggio a Davide Donadei | la reazione di Luca Onestini

Leggi su isaechia

(Di sabato 24 dicembre 2022) Traormai non scorre buon sangue. Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 i due ‘vipponi‘ sono costretti a convivere e ciò ha reso il romagnolo quasi insofferente agli atteggiamenti della modella. Dopo aver espresso la sua mancanza di interesse nei confronti di, l’ex tronista di Uomini e Donne si è tenuto a debita distanza dalla coinquilina, sottolineando come lei avesse frainteso le sue attenzioni. Eppure,ha avuto unaalquanto infastidita alche l’ex concorrente di Pechino Express ha fatto alla new entry. Questa azione, per l’ex tronista, mostrerebbe quanto sia contraddittorio il comportamento della triestina, che aveva aspramente ...