Al GF Vip | una sorpresa speciale per i VIP | tra emozioni e dispiaceri | le reazioni

Leggi su 361magazine

(Di sabato 24 dicembre 2022) GF Vip, i vipponi ricevono degli affettuosi e sinceri videomessaggi d’auguri da parte dei familiari e amici. Ecco cosa è emerso GF Vip, la settima edizione prosegue a gonfie vele con tantissime sorprese per i telespettatori e i concorrenti. A poche ore dal Natale, i vipponi riuniti in salotto hanno ricevuto unada parte dei loro familiari. Tra messaggi strappalacrime e messaggi di incoraggiamento, i coinquilini entusiasti e felici hanno Leggi anche –> Prime incomprensioni tra Luca Onestini ed Oriana: “Sono responsabile di quello che dico” Tra: ledei VIP Attilio ha ricevuto gli auguri solo da un cugino, dispiaciuto per non aver ricevuto gli auguri dalla sua Mimma si sfoga in cortiletto con Sarah Altobello. Anche Micol delusa per non aver sentito ...