Il M5S ha tagliato i deputati ma le destre riescono ad aumentare i costi della Camera

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Se non è un paradosso questo, poco ci manca. Nonostante la crisi economica in corso; nel pienodiscussione sulla manovra per la quale è evidente che la coperta è coperta; col reddito di cittadinanza snaturatosua essenza; ecco la vera sorpresa di Natale: sebbene il 2023 sarà il primo anno intero con un Parlamento dimezzato e con ladeipassata da 630 onorevoli (com’era nella scorsa legislatura) agli attuali 400, le spese del prossimo anno saranno maggiori all’anno che sta per chiudersi. Vanificando il risparmio di 59 milioni prodotto dalla riduzione del numero dei parlamentari Boutade? Barzelletta? Bugia? Niente di tutto questo. È tutto vero e, ahinoi, riportato nero su bianco nel bilancio di previsione per il prossimo anno. Dalla previsione del bilancio emergono anche curiosi e inaspettati ...