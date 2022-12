Ultime Notizie – Fidanzati siciliani trovati morti in Inghilterra | arrestato 21enne

(Di giovedì 22 dicembre 2022) I corpi senza vita di duesono statiin, in un appartamento a Thornaby-on-Tees, nel North Yorkshire. Nino Calabrò e Francesca Di Dio, poco più che ventenni, erano originari della provincia di Messina e si trovavano in Gran Bretagna per lavoro nel settore della ristorazione. Un uomo di 21 anni è statocon l’accusa di omicidio ed è ancora in custodia della polizia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

