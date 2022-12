Omerovic | agenti in chat | ' pariamoci | onda sommerge tutti'

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Una relazione di servizio da redigere per "pararsi il c.. dall'di m...che quando arriva". E' quanto afferma in un messaggio, citato nell'ordinanza cautelare, un ispettore, in ...

Sky Tg24

... nuovi particolari emergono dall'ordinanza cautelare in merito al caso Hasib, il 36enne precipitato il 25 luglio scorso dalla sua abitazione nel corso di una perquisizione degli. 'Le ...... citato nell'ordinanza cautelare, un ispettore, in servizio presso la Squadra Mobile ad una collega ispettrice del commissariato Primavalle, in relazione alla vicenda di Hasib, il 36enne ... Omerovic, domiciliari all'agente che lo arrestò: è accusato di tortura Un collega: “Si vantò di averlo malmenato”. Un collega di Andrea Pellegrini ha detto di aver “provato un senso di vergogna” per non essere intervenuto. È quanto si legge in un messaggio che Andrea Pel ...Un agente aveva avvertito il collega 'di svolgere in modo accurato le indagini poiché le cose non stanno come hanno scritto gli operanti' ...