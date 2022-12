Ferrari F1 2023 | la nuova monoposto sarà svelata il 14 febbraio

Autosprint.it

Per gli innamorati ... della velocità sarà un giorno particolare. Sarà un San Valentino speciale per tutti i tifosi della Scuderia : l a monopostoper la stagionedi Formula Uno verrà svelata in concomitanza con la festa del cuore. C'è un numero, ma non un nome per la Rossa da corsa Numero di progetto 675 " mentre il nome ufficiale ...ROMA - Robert Shwartzman non è riuscito nemmeno per ila ottenere un sedile fisso in . Il pilota israeliano, che quest'anno ha disputato alcune sessioni di prove libere con la, rimarrà collaudatore della scuderia di Maranello anche per la ... Nuova Ferrari 2023, ecco quando verrà presentato il progetto 675 Per gli innamorati … della velocità sarà un giorno particolare. Sarà un San Valentino speciale per tutti i tifosi della Scuderia: l a monoposto Ferrari per la stagione 2023 di Formula Uno verrà svelat ...Sul circuito di Vallelunga, la Ferrari ha ufficialmente concluso la prima parte di test della 499P. Il programma, che vedrà il ritorno nel 2023 del Cavallino Rampante nella classe regina ...