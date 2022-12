Cardito | disinnescata bomba con chiodi e bulloni | era pronta a esplodere in piazza

QUOTIDIANO NAZIONALE

Napoli, ordigno di tre chili disinnescato in piazza a Cardito Questa mattina i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti in piazza Santa Croce per il rinvenimento di un ordigno inesploso. La bomba di circa tre chili, ripiena di ...