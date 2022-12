Presentato a Trieste Airbus A320 di ITA Airways con livrea speciale dedicata al FVG

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) A Ronchi dei Legionari, Regione Friuli Venezia Giulia,Airport e ITA, hanno illustrato nel corso di una conferenza stampa un’iniziativa strategica per incrementare l’incoming turistico nazionale e internazionale. Il Friuli Venezia Giulia, con l’“Io Sono Friuli Venezia Giulia” e laal territorio, è la prima regione d’Italia a collocare la propria immagine su un aereo di ITA, orgogliosa di utilizzare la sua flotta come veicolo di comunicazione e promozione dei territori italiani nel mondo. Alle 10:15, in arrivo da Roma Fiumicino, l’di ITA“Io Sono Friuli Venezia Giulia” è stato ufficialmente consegnato da Fabio Maria ...

Fabiana Romanutti

