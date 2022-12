Juventus | tremano anche i calciatori | rischiano la squalifica

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) E’ sempre più vicino il ritorno del campionato di Serie A, il Mondiale è andato in archivio e la stagione è pronta ad entrare nel vivo. Sono in arrivo nuove indicazioni, soprattutto per le zone alte della classifica: la squadra da battere è ancora il Napoli, la compagine di Luciano Spalletti è la principale candidata alla vittoria dello scudetto. Poi il Milan e la. La squadra di Massimiliano Allegri è in grande ripresa, è reduce da sei vittorie consecutive ma il rendimento rischia di essere condizionato dalle ultime vicende fuori dal campo. Il Cda si è dimesso,il presidente Agnelli dopo 12 anni. A tenere banco èl’indagine aperta sulla questione del pagamento degli stipendi ainei primi mesi della pandemia. Foto di Alessandro Di Marco / Ansa, i ...

Virgilio Sport

tra campo e inchiesta: il difficile lavoro che attende Allegri e Cherubini. Le certezze al momento sono ancora poche, assai inferiori rispetto a rischi teorici e paure assortite da parte ...Domenico Zurlo per www.leggo.it andrea abodi foto mezzelani gmt Mentre milioni di tifosi juventinidavanti all'inchiesta che sta coinvolgendo i dirigenti (o meglio, gli ex dirigenti) del club bianconero, dal governo non arrivano segnali rassicuranti. ... Caos Juventus, tremano anche i giocatori: l'Uefa accelera La procura della Figc è al lavoro per verificare l'eventuale violazione delgli articoli 93 e 94 delle Noif che può portare a squalifiche per i giocatori e penalizzazioni in classifica. Sul fronte euro ...Monchi potrebbe guardare in casa Juventus per mettere a segno un colpo importante per il Siviglia: nel mirino dopo il Mondiale ...