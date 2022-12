Paura per Bianca Atzei | ricoverata per polmonite ad un passo dal parto

(Di martedì 20 dicembre 2022)per. La cantante sarda, vicinissima al, èin ospedale per. A dare la notizia è il compagno Stefano Corti in una Instagram Story. “In tanti ci avete chiesto come maiè sparita da qualche giorno dai social – scrive la Iena – Purtroppo, ha avuto problemi di salute oltre a unain atto. Fortunatamente è in ripresa ma è ancora. E’ nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto possa tornare a casa”. “Grazie a tutti per i messaggi – aggiunge – Per aggiornarvi sembra stia migliorando”.(Foto Instagram)Il toccante monologo a “Le Iene” Una settimana fa,...

Corriere della Sera

In prima serata, due signore anziane sono state investite su viale Cosmai, mentre in altre zone del territorio si sono verificati due incidenti: uno scontro tra auto (fortuna, danneggiate solo le ...Si sa che durante le feste ci si riunisce in casatrascorrere dei momenti di relax e spensieratezza. Ma appunto bisogna sempre stare attenti alla propria salute. Tra i più piccoli sta circolando ... Oslo, paura per la salute di re Harald La regina Sonja parla per rassicurare LE ULTIME – “Jérémy Menez oggi regolarmente in campo assieme ai compagni nella ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni“. Fonte: Sito ufficiale Reggina Il giocatore è stato ricoverato p ...Così il tecnico delle bianconere alla vigilia della decisiva sfida di Champions League: "Abbiamo alzato il livello con la mentalità e il nostro gioco è cresciuto" ...