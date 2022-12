Napoli | il consigliere attacca De Laurentiis | “Risani la situazione debitoria”

(Di martedì 20 dicembre 2022) Nino Simeone,comunale che fa parte della Commissione bilancio, ha parlato a a Stylo24 dell’ormai consueto omaggio della SSCche ha inviato a tutti i dipendenti comunali la divisa natalizia che i giocatori stanno utilizzando per la tournée di amichevoli in vista della ripresa del campionato. Di seguito quanto evidenziato: “Non posso accettarla, pur condividendo l’entusiasmo e l’augurio di buon Natale, però l’ho sempre detto e lo ripeto con grande rispetto: io sto ancora aspettando la certezza che sia stata messa a posto lacon il Calcio“. “Purtroppo sono parecchi anni che lo faccio e spero che possa essere l’anno buono perché si sistemi. Una brutta pagina che dobbiamo chiudere. Io ho chiesto degli aggiornamenti sullae ...

Fanpage.it

Su questo contributo dato dall'amministrazione comunale di Somma Vesuviana, ildi minoranza, componente di Siamo Sommesi, Giuseppe Nocerino, ha presentato un'interpellanza, che attende ...Ultime notizie SSC- Ilcomunale Nino Simeone che fa parte della Commissione bilancio ha rispedito al mittente l'omaggio della SSC: "De Laurentiis saldi i debiti con il comune" . Come ... Il Napoli regala magliette ai politici, il consigliere Simeone rifiuta ... Fa discutere ad Afragola, nella provincia di Napoli, la decisione del presidente di convocare il Consiglio comunale alla mezzanotte tra il 23 e il 24 dicembre ...Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento de ...