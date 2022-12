Sonia Bruganelli salta 4 puntate del GF Vip | chi potrebbe sostituirla?

ilmessaggero.it

Antonino Spinalbese, le sue parole su Oriana non passano inosservate e viene criticato da. Cosa è accaduto Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip, nel corso della quale è successo di tutto. Nel corso della puntata, il conduttore ad un certo ...Con lui in studio le due opinioniste:e Orietta Berti. ATTUALITA' Su Rai Tre dalle 21.20 Report. Il programma che ha fatto la storia nell'ambito del giornalismo investigativo in tv. ... Sonia Bruganelli, polemica per la miniborsa di Hermès sfoggiata al Gf Vip: ecco quanto costa Antonino Spinalbese, le sue parole su Oriana non passano inosservate e viene criticato da Sonia Bruganelli. Cosa è accaduto Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip, nel c ...Sonia Bruganelli colpisce ancora a colpi di lusso, questa volta sfoggiando una borsetta super ricercata di alta moda il cui prezzo è assurdo: quanto costa.