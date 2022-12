Roma | lavoratori cinesi in nero preparavano il cibo tra le feci | sequestrati 14 tonnellate di alimenti

(Di lunedì 19 dicembre 2022). Un’attività a dir poco da incubo quella smascherata dalla Polizia. Lavoravano senza alcun contratto e in condizioni a dir poco degradanti: le preparazioni avvenivano tra ledi animali. Pessime anche le condizioni in cui versava il capannone oggetto di indagini, all’interno del quale lavoravano, in, e vivevano 4 operai. Sequestrate dagli agenti 14di genere alimentari, denunciati i titolari e sospesa l’attività., pessime condizioni igieniche e droga nascosta nei bagni: chiuso locale I controlli della Polizia e le pessime condizioni igieniche del capannone Disposti dell’ordinanza del Questore, i controlli della polizia sono stati effettuati sabato scorso. Ad intervenire gli agenti dell’XI Distretto San Paolo con l’ausilio degli equipaggi del ...

